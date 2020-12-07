2020/12/07 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي عراق الكائن البشري الاقل"انسايوانية"؟/13عبدالاميرالركابي حتى تكتمل رواية افتقاد وغياب الوطنيه العراقية التاريخي، وصولا الى اليوم، قد يكون من المفضل ان نذهب للتمييز مجتمعيا، داخل البنى المجتمعية، بين مجتمعات اقرب، وأخرى ابعد من حيث كمال تجسيد "الانسايوانيه"، والتطابق مع اشتراطاتها، ونحن بذلك نقرر كما هو واضح بان المجتمعات، او الظاهرة المجتمعية التي نعرفها ونعيش في كنفها، هي "ظاهرة مجتمعية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراق الكائن البشري الاقل-انسايوانيه-؟/13 - عبدالامير الركابي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراق الكائن البشري الاقل-انسايوانيه-؟/13 - عبدالامير الركابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).