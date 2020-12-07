شيءٌ ما يدور في المنطقة؟!! - احمد جمعة

2020/12/07 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة قطار التغيير قادم ما هي محطته التالية؟!إيقاع سريع مفاجئ يواكب العلاقات الجديدة مع إسرائيل يصب في قرب فتح باب البيت الأبيض للديمقراطيين القادمين بشغف وجوع للتغيير بعد أربع سنوات من نار الانتظار التي أطفأها ترامبوبدأت بالاشتعال مؤخرًا مع نتائج الانتخابات التي طال أمد وضوح صورتها ولكنها بالنهاية قادمة لتصب بخريطة التغيير الذي يتلهف له الديمقراطيون.شيء ما يدور في المنطقة الخليجية، عبث الفترة ا ......





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