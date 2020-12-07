صالح لوفد تركماني: يجب الحيلولة دون تأزيم أوضاع كركوك

2020/12/07 | 13:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، ضرورة معالجة المسائل العالقة في كركوك وفق الدستور وإرادة أهلها وحماية التعايش السلمي بين مكوناتها، مشددا على أهمية الحيلولة دون تأزيم أوضاع كركوك.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، حيث تم بحث مجمل تطورات الأوضاع الأمنية والخدمية في كركوك، والقضايا التي تواجه أهلها، مع ضرورة تعزيز أمنهم وسلامتهم وتوفير الخدمات لهم”.وأضاف البيان أنه “جرى، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة معالجة المسائل العالقة في كركوك من خلال الاحتكام إلى الدستور، وحل الإشكالات التي تواجه المدينة عبر الحوار والتلاقي بين سكانها الأصليين، والشروع في تحسين أوضاعهم وتجاوز معاناتهم بسبب سياسيات الاستبداد والفساد والتمييز، وأن تكون الحلول مستندة إلى إرادة الكركوكيين بعيداً عن التهميش والإقصاء، وتضمن الاستقرار والتعايش السلمي بين جميع المكونات والأطياف”.وأكد الرئيس على “وجوب إنهاء الإشكالات العالقة وتخفيف معاناة الكركوكيين، والحيلولة دون تأزيم الأوضاع وجعل المدينة ساحة للخلافات والمشاكل”، مشدداً على “أهمية تعزيز أمن المدينة وسلامة أهلها، ومنع الإرهابيين من استغلال الأوضاع وتهديد الاستقرار”.



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