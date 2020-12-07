خمسيني يذبح نفسه.. بيان من الصحة بشأن إنقاذه

2020/12/07 | 13:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، إنقاذ رجل خمسيني طعن صدره وحز عنقه بسكين، في محاولة للانتحار.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 كانون الأول 2020) إن "مستشفى ابن النفيس استقبلت حالة طارئة لرجل خمسيني يعاني من حالة نفسية واقدم على الانتحار بطعن صدره بسكين ومن ثم قام بحز عنقه وبحالة خطرة جدا".

وأضافت أن "الحالة ادخلت الى صالة العمليات بشكل عاجل وفوري نتيجة خطورة الموقف كون المريض ينزف بشدة وفاقدا للوعي"، مبينا أنه "تم اجراء عملية للمريض عالية الخطورة من قبل فريق طبي متخصص لان الحادث كاد أن يؤدي بحياته".

من جانبه، قال رئيس الفريق الطبي الدكتور كرار صبيح: إن "العملية الطارئة استغرقت ساعتين، وتضمنت تصليح شرايين الرقبة والغدة الدرقية مع إعادة ربط القصبة الهوائية بالحنجرة ".

وأشار إلى "نسبة خطورة حالة المريض كانت 90 بالمئة بسبب قوة تأثير الطعن كون الذبح وصل لمناطق حساسة وخطرة جدا".

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