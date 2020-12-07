كلوب يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح بعد الفوز على ولفرهامبتون

2020/12/07 | 15:19 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب، في تصريحات صحفية، بعد الفوز 4-0 على وولفرهامبتون، في الجولة الحادية عشر من البريميرليج، على ملعب ” أنفيلد “.

واستهل المدرب حديثه حول عودة الجماهير الى ملعب انفيلد:” المباراة، الأجواء، كلها كانت رائعة، لقد شعرت بالقشعريرة عندما بدأوا بالغناء لن تسير وحدك أبداً، هذا رائع حقاً”.

وأضاف:” كانت هناك بعض التحديات قبل المباراة، يلعب وولفرهامبتون بأنظمة مختلفة، أعطيت الأولاد معلومات حول كيفية الضغط عليهم، كانوا رائعين في كيفية التعامل معهم، أفضل نتيجة لنا ضد ولفرهامبتون”.

وأكمل:” كيليهر حارس ناضج جداً، هادئ جداً، جيد جداً مع الكرة وبدونها، كانت ليلة لا تنسى له، هل سيوقع فينالدوم على عقد جديد؟ أتمنى ذلك، يمكنك أن ترى أنه يلعب طوال الوقت ، لدينا علاقة جيدة جداً”.

واختتم:”محمد صلاح؟ إنه لاعب جيد بشكل استثنائي، كل الأهداف كانت استثنائية.



أحببت هدف الكرات الثابتة، يجب أن يحصل على حقه هو لاعب كبير للغاية وأنا أقدره من كل قلبي”.

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