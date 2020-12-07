بالوثيقة.. حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ 2005 ولغاية 2019

2020/12/07 | 15:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019 ست وتسعون ترليونا وستمائة وواحد وعشرون مليارا وتسعمائة وواحد مليون واربعمائة وتسع وتسعون الف دينار عراقي {96,621,901,499,000}

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