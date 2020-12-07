لجنة التحقيق بعقود الكهرباء تكشف عن تقريرها الأولي بجلسة البرلمان

2020/12/07 | 15:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت لجنة التحقيق بعقود الكهرباء، اليوم الاثنين، عن تقريرها الاولي في جلسة مجلس النواب.

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