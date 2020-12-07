بالوثيقة.. حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ العام 2005 ولغاية العام 2019

2020/12/07 | 15:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصلت وكالة “تقدم” على وثيقة صادرة عن اللجنة النيابية المختصة بالتدقيق والتحقيق بعقود وزارة الكهرباء، تبين حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ العام 2005 ولغاية العام 2019.

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