العراق.. أمر وزاري بتعيين خريجي معاهد التدريب النفطي

2020/12/07 | 15:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قررت وزارة النفط العراقية تعيين 1478 من خريجي معاهد التدريب النفطي لعام 2018 – 2019.وأصدرت الدائرة الإدارية والمالية، بحسب بيان لوازرة النفط اليوم الاثنين، أمرا وزاريا بالتعيين؛ استنادا إلى موافقة وزير النفط إحسان عبدالجبار إسماعيل التي …

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