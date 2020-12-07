وزير الخارجية العراقي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون المصرفي بين بغداد وواشنطن

2020/12/07 | 15:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أهمية العلاقات المشتركة التي تربط العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وضرورة الارتقاء بها في شتى المجالات، ولاسيما تنمية العلاقات البنكية بين الجانبين.وأعرب وزير الخارجية، في لقاء مع كيمبرلي …

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