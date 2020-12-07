الشعبوية ٢ - ندى أسامة ملكاني

2020/12/07 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ندى_أسامة_ملكاني الشعبوية، كما سبق ذكره، لا تحمل أفكارا متجانسة بشكل نستطيع معه القول بوجود إيديولوجيا شعبوية.



ولكن يمكن تعريف خطابها السياسي بأنه خطاب موجه إلى الطبقات الشعبية، ينتقد النظام ومسؤوليه والنخب ، التي تعني بموجب هذا التعريف، المؤسسة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تدافع عن مصالحها أو مصالح الأجانب أو مصالح المؤسسات الاقتصادية وليس مصالح الشعب.



وهنا يسعى الشعبويون للبحث عن دعم شعبي مباشر يتحد ......





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