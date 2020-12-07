2020/12/07 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى حزب العمال الشيوعى المصرى – ضد التيار 1 - إبراهيم فتحى القائد والدور حلت فى الثامن من ديسمبر الماضى الذكرى الخمسون لتشكيل النواة الأولى لحزب العمال الشيوعى المصرى عام 1969 ، وتترافق هذه الذكرى العزيزة على قلوب بعض مناضلى جيلنا مع رحيل القائد الفكرى والسياسي لهذا الحزب إبراهيم فتحى ( 23 أغسطس ، 1931 – 3 أكتوبر ، 2019 ) بعد ان سبقه الى الرحيل فى نفس ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فى ذكرى تأسيس حزب العمال الشيوعى المصرى - ضد التيار - سعيد العليمى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فى ذكرى تأسيس حزب العمال الشيوعى المصرى - ضد التيار - سعيد العليمى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).