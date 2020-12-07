اللقاح المنتظر ومسؤولية الحكومة

2020/12/07 | 15:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب/ سيف الدين ناصر

ابتلي العالم بوباء فتاك سببه فايروس مجهول التطور يهاجم ضحاياه فيهلكهم خنقاً ، فايروس حير العلماء وحصد الأطباء على حد سواء .

اليوم وبعد مرور عام على انتشاره تم الاعلان عن التوصل الى لقاح شافي وقائي تنتجه اربع شركات امريكية مشتركة من بين تلك اللقاحات اثنان اعتمدتا تقنية الخارطة الجينية MRNA والآخران يعتمدان التقنيات القديمه والملفت للنظر ان لقاحات الخرائط الجينيه هي التي حققت نسب الشفاء الأعلى فتسابقت الدول للتعاقد على جرعات تحقن بها شعبها الذي تخدمه فكانت بريطانيا اول تلك الدول وستليهادول اخرى بكل تأكيد هي دول الصف الأول .

ماهي الأستحضارات التي يجب ان تتبعها الحكومات لتنفيذ عملية التطعيم الكلي ؟ وهل ستفي الدول بالتزاماتها امام شعوبها التي اقسمت لحمايتهم وخدمتهم ؟

بدءاً وبعجالة لابد ان نسلط الضوء على شروط تداول اللقاح ، تقوم شركة فايزر بانتاج اللقاح الجيني الذي يعد الأفضل عالمياً طبقاً لنتائجه التطبيقيه وهو الذي تعاقدت عليه بريطانيا مؤخراً ، يتم توريد اللقاحات داخل صناديق كل صندوق يحتوي جهازي GPS مع جهاز قياس درجة حرارة الشحنة داخل الصندوق وارسالها للمتتبع للشحنه ويحتوي كل صندوق على كيس من الثلج الجاف للتبريد وعلبة المطعومات وهي اوعية زجاجية صغيره ومعها اوعية فيها محلول مخفف يمزج مع اللقاح عالي التبريد ، هل هذا فقط ؟ بالطبع لا فكل صندوق يجب ان يحفظ في درجة الحرارة -٧٠ ْ مئويه ! شروط التداول معقدة جداً ففتح الصندوق واغلاقه يجب ان يتم خلال ٦٠ -٩٠ دقيقه ، حاوية اللقاح الزجاجيه يجب ان تستخدم خلال ٦ ساعات ، الصندوق الواحد يحتوي على لقاحات تكفي ٥٠٠٠ شخص .

العراق اعلن وضمن الدعايات الانتخابية المبكرة ان حكومته فاتحت شركة فايزر للتعاقد على اللقاح وتطعيم الشعب مجاناً وهنا يبرز التحدي الذي يجب ان نطالب الحكومة بالرد عليه

هل تعلم حكومتنا الراشده عدد سكان العراق ؟ هل تم وضع خطة تطعيم تقسم عدد الذين سيتم تطعيمهم في وجبات ؟ هل تملك خطة تأهيل بنى تحتية لحفظ اللقاح ؟ هل تملك خطة ووسائل لنقل اللقاح ؟ هل يمتلك العراق مخازن فوق المبردة التي تصل درجة تجميدها الى تحت السبعين درجة مئوية ؟ هل تعلم الحكومة كم نحتاج لبناء هكذا مخازن وكم تبلغ الكلف في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن دفع رواتب موظفيها ؟ هل لدى الحكومة امكانية تتبع الشخص المطعم واعادة تطعيمه بعد ٢١ يوماً للجرعه الثانيه ( الجرعة السانده ) ؟ هل يمتلك العراق كوادر صحيه تم تدريبها على كيفية تداول التطعيم ؟ هلى بامكان العراق تطعيم ٥٠٠٠ مواطن خلال ٦ ساعات ان تم فتح صندوق واحد ؟ هل وهل وهل …… حتى الصباح

اسرائيل شكلت هيئة تقوم بتحليل مابعد اللقاح لقطع الطريق عن الطعومات الزائفه ! هل يمتلك العراق هكذا امكانيات اذا ما تم استبدال الطعوم باخرى فاسده ؟ من سياخذ التطعيم هل الكوادر الطبيه وكبار السن ام الجيش والداخليه والحشد وزوار العتبات والمراجع وفرقهم كأسبقية اولى ؟

مئات المطبات وبقدرها الأخفاقات تحول دون وصول اللقاح للشعب العراقي ومن المتوقع ان يهرب الى دولة جارة ذات فضل ولولاها لما بقي العراق لذا فشعبها المضحي هم الساده وهم من يستحق اللقاح ولكن علينا الالتزام بلبس الكمامه حينما نهيء مواكبنا لمسح احذيتهم عند الزيارة تبركاً وتمجيداً .

وكفى كذباً وخداعاً للشعب لن تتمكنوا من توفير اللقاح او سيكون بوابة فساد جديده ترهنون به ما تبقى من ثروات الوطن المنهوب اما انتم وعوائلكم فستأخذ ن اللقاح من دولكم التي تحملون جنسياتها ولينتظر الشعب لقاحاً ايرانياً او صينياً يكون له فئران تجارب .

وحسبنا الله ونعم الوكيل .

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