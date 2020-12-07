زيارة تاريخيـــة لـــ

2020/12/07 | 15:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أعلن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، امس، أنه سيقوم بزيارة إلى العراق في الخامس من مارس القادم، في أول زياة بابوية إلى هذا البلد العربي.

وكان البابا فرنسيس قد أعلن في يونيو من العام 2019 عن رغبته في زيارة العراق، وذلك خلال كلمة له أمام أعضاء مجموعة من الجمعيات الخيرية التي تساعد المس...

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