2020/12/07 | 15:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- بالوثيقة … التقرير الخاص بالتدقيق والتحقيق بعقود الكهرباء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..



التقرير الخاص بالتدقيق والتحقيق بعقود الكهرباء المركز الخبري الوطني.

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