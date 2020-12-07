2020/12/07 | 15:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- رجحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، تأخر اقرار موازنة عام 2021 في حال وصولها الى البرلمان عازية ذلك الى كثرة القروض التي وضعتها الحكومة فيها.وقال عضو الجنة المالية جمال كوجر في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”،: ان “مسودة الموازنة التي تعمل الحكومة على اعدادها لعام 2021 تحتوي على قروض عديدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية البرلمانية: القروض التي فرضتها الحكومة بموازنة 2021 ستؤخر إقرارها المركز الخبري الوطني.

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