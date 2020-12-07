نائب: كردستان لا تزال غير ملتزمة بالاتفاقات مع بغداد بشأن النفط والمنافذ

2020/12/07 | 15:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي ، الاثنين، ان حكومة اقليم كردستان لا تزال غير ملتزمة بالاتفاقات التي ابرمت مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن تصدير النفط والمنافذ الحدودية.

وقال خلاطي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “كردستان لا تزال تصدر النفط بعيدا عن شركة سومو ولم تلتزم بضوابط الشركة”، لافتا الى ان “الاقليم غير ملتزم بالاتفاقات مع بغداد المتعلقة بالمنافذ الحدودية وتصدير النفط”.

واضاف ان “تشريع قانون النفط والغاز امر مهم في حل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد”، مبينا ان “مجلس النواب سيدعم اي حلول لانهاء الازمة بين كردستان والحكومة المركزية”.

واكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، في وقت سابق، ان التعامل مع حكومة اقليم كردستان كدولة منفصلة عن الحكومة الاتحادية يفتح الباب امام التدخلات الامريكية في الشأن الداخلي.



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