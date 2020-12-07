مجلس النواب يناقش تعديل قانون الصحة العامة

2020/12/07 | 15:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- xبدأ مجلس النواب جلسته الاعتيادية عصر اليوم الاثنين، وذلك بعد ان تم تأجيلعها عن موعدها لعدم اكتمال النصاب.

وقال عضو المجلس النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني حسن آلي في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المجلس بدأ جلسته برئاسة حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، وذبك بعد اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، مشيرا الى ان عدد النواب الحاضرين يفوق الـ 170 نائبا.

وأوضح النائب حسن آلي ان الجلسة ستشهد عرض تقرير لجنة الأمر النيابي رقم 62 الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء، والقراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، كما ستشهد الجلسة القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981، والقراءة الثانية لمشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا، بالاضافة الى مناقشات عامة.

PUKmedia / فائق إيزدي

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