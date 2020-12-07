افتتاح دائرة البطاقة الوطنية في ناحية بيباز

2020/12/07 | 15:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت دائرة البطاقة الوطنية في ناحية بيباز اليوم الاثنين 7/12/2020 بحضور المشرف على ادارة كرميان ومدير الجنسية والاحوال المدنية في كرميان ومدير الدوائر الامنية في حدود المنطقة وعدد من الضباط والعاملين.

وقال المشرف على ادارة كرميان جلال نوري، خلال مراسم الافتتاح، ان افتتاح دائرة للبطاقة الوطنية يقدم خدمات كبيرة لاهالي الناحية وسيكون لها دور في ان نصبح اصحاب وثائق للبطاقة الوطنية كما هو الحال في المناطق الاخرى.

واضاف نوري، سنساعد في تامين كافة احتياجات الدائرة بهدف تسيير اعمالها بشكل ناجح.

من جانبه، قال مدير الجنسية والاحوال المدنية في كرميان العميد محمد عبد الله سمين، ان دائرة البطاقة الوطنية مرتبطة مباشرة بنظام البطاقة الوطنية في العراق وستقوم بعملها اليوم، الا انه بسبب ان اصدار البطاقة الوطنية متوقفة على مستوى العراق، الا في حالات مثل الزواج والولادة وعدد من الحالات الاخرى الخاصة.

PUKmedia تصوير: كاوه جاسم

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