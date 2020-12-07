لجنة التحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء: اكثر من 96 تريليون دينار حجم الانفاق الفعلي خلال 14 عاما

2020/12/07 | 15:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

اعلنت لجنة التحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء ان اغلب الاجتماعات والاستضافات التي اُجريت كانت بعيدة عن وسائل الإعلام لحين قراءة التقرير من اجل عدم ارباك العمل او الاستغلال السياسي

وباشر النائب الاول لرئيس مجلس النواب و رئيس لجنة الامر النيابي 62 الخاصة بالتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء ، حسن الكعبي ، بقراءة التقرير المتضمن اهم الاجراءات والملاحظات والتوصيات المتحصلة نتيجة التحقيق والتدقيق .

واضاف الكعبي ، وفقا لتقرير لجنة تعاقدات الكهرباء ، ان ” حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019 ست وتسعون ترليونا وستمائة وواحد وعشرون مليارا وتسعمائة وواحد مليون واربعمائة وتسع وتسعون الف دينار عراقي96,621,901,499,000

لجنة تعاقدات الكهرباء برئاسة الكعبي : بعد اضافة فقرات ” شراء الوقود المحلي والمستورد ، استيراد الطاقة ، شراء طاقة المستثمر ” من فقرات الانفاق الفعلي في الموازنة الجارية الى فقرات الانفاق الفعلي في الموازنة الاستثمارية ، ستكون النسبة المئوية للانفاق على الطاقة الكهربائية ما يقارب ٨٠٪؜ من مجموع الانفاق ابتداء من عام ٢٠٠٥ ولغاية نهاية عام ٢٠١٩

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