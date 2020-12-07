عاجل | المتظاهرون يضرمون النيران بمقرات الأحزاب الكردية في قضاء سيد صادق التابع للسليمانية

2020/12/07 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

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المتظاهرون يضرمون النيران بمقرات الأحزاب الكردية في قضاء سيد صادق التابع للسليمانية

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