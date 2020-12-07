الخارجية العراقية: زيارة بابا الفاتيكان تمثل رسالة سلام لمواجهة التطرف والصراعات

2020/12/07 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية العراقية ان زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق تمثل حدثا تاريخياً، ودعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم.

وفي بيان لها قالت الوزارة إن تمثل رسالة سلام إلى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني لمواجهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش.

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