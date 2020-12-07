هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تركية شمالي إدلب

2020/12/07 | 15:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب جندي تركي بجروح، عقب استهداف مسلحين مجهولين قاعدة عسكرية بصاروخ موجه، حسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين.

وأفاد المرصد أن الهجوم استهدف قاعدة عسكرية تركية في بلدة رام حمدان شمالي محافظة إدلب مما أدى إلى حدوث بعض الأضرار المادية في القاعدة التركية.

وكانت أعداد من القوات التركية قد انتشرت على الطريق الدولي “M4″، من جهة مدينة أريحا، حيث عمدت حيث عمد إلى تفجير عبوة ناسفة على الطريق، بعد ركنها من قِبل مجهولين.

وكان ضابط من القوات التركية قتل وأصيب 3 جنود أتراك في عملية تسلل نفذتها “قوات سوريا الديمقراطية” قبل 4 أيام على محور باصوفان وكفرخاشر ضمن ريف حلب الشمالي.

وأوضح المرصد أن وعقب عملية التسلل، جرت اشتباكات بين “قوات سوريا الديمقراطية” ذات الأغلبية الكردية وبين فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لتركيا.

وترافقت تلك الاشتباكات مع قصف مكثف نفذته القوات التركية على محاور القتال ومناطق أخرى في قرى مرعناز وبيلونة وبرج القاص وماسية الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شمالي حلب، فيما ردت الأخيرة بقصف استهدف القاعدة التركية في كيمار بريف عفرين، وفق المرصد.

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