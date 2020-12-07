2020/12/07 | 15:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس العراقي يبلغ السعودية رغبة بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/07 | 15:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس العراقي يبلغ السعودية رغبة بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس العراقي يبلغ السعودية رغبة بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).