التعادل الايجابي يفرض كلمته على مباراة الديوانية والطلبة

2020/12/07 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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فرض التعادل الايجابي 1-1 كلمته على مباراة الديوانية والطلبة التي اقيمت على ملعب الادارة المحلية لحساب مباريات الاسبوع السابع من الدوري الممتاز بكرة القدم.

وافتتح الاحمر الديواني تسجيل الاهداف في الدقيقة 18 عن طريق إيزاك باديلا، لكن الانيق عدل الكفة عن طريق اللاعب ذو الفقار عايد في الدقيقة 26.

التعادل منح الانيق نقطة وضعته في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، فيما اصبح رصيد الديوانية 9 نقاط في المركز الثامن.

وفي مواجهة اخرى اقيمت بذات التوقيت، تعادل الصناعات الكهربائية مع الميناء من دون اهداف، فيما تغلب أمانة بغداد على الكهرباء بهدف دون رد.

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