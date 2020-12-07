2020/12/07 | 16:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحقيق بعقود الكهرباء يكشف عن نفقات بأرقام "فلكية" وفساد بمليارات الدولارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/07 | 16:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التحقيق بعقود الكهرباء يكشف عن نفقات بأرقام "فلكية" وفساد بمليارات الدولارات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التحقيق بعقود الكهرباء يكشف عن نفقات بأرقام "فلكية" وفساد بمليارات الدولارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).