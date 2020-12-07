2020/12/07 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم عضو مجلس النواب العراقي مضر

السلمان، الحكومة المركزية، بأنها تعمل

بسياسة التسويف والمماطلة في ملف إنشاء

ميناء الفاو الكبير، فيما اكد رئيس

الوزراء مصطفى الكاظمي أخّر التوقيع

على انشاء المشروع من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتهم الكاظمي بمحاولة ارسال المبالغ المخصصة لمشروع ميناء الفاو الى كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتهم الكاظمي بمحاولة ارسال المبالغ المخصصة لمشروع ميناء الفاو الى كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).