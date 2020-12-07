المالكي يدعو الى نبذ

2020/12/07 | 16:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الاثنين، إصرار القوى السياسية على المضي بالاصلاح وتدعيم الديمقراطية، فيما دعا إلى نبذ التسقيط واستخدام السلاح في الانتخابات المقبلة.

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