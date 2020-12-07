الهجرة العراقية تؤكد توفير البيئة الآمنة لضمان عودة جميع النازحين

2020/12/07 | 16:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأست وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اليوم الاثنين، الجلسة ١٥٤ لاجتماع اللجنة العليا لاغاثة ودعم النازحين في ديوان الوزارة وسط العاصمة بغداد، وبحضور رئيس ممثلية اقليم كوردستان في بغداد الدكتور فارس عيسى ومحافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابيز

وبحسب بيان لوزارة الهجرة تلقى PUKmedia نسخة منه، جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها ، بضمنها طلبات محافظات اقليم كوردستان بخصوص احتياجات النازحين المتواجدين في المخيمات التابعة للاقليم ، فضلا عن مناقشة ودراسة طلبات الارامل والمطلقات من النساء النازحات وامكانية دعمهن وزيادة حصصهن الشهرية من المواد الإغاثية كونهن المعيلات لعوائلهن ، اضافة الى بيان نشاطات ونسب انجاز اللجنة العليا لاغاثة ودعم النازحين خلال العام المنصرم .

وذكرت الوزيرة بحسب البيان، ان "الوزارة واللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين حريصتان على توفير البيئة المناسبة والآمنة لضمان عودة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الاصلية وغلق ملف النزوح " ، مؤكدة سعي الوزارة واستمرارها بتقديم أفضل الخدمات والمساعدات الضرورية للعوائل النازحة ، لافتة إلى أن الوزارة ماضية بشمول الأسر العائدة من النزوح بالمساعدات الانسانية والاغاثية لمدة عام كامل .

وأوضحت جابرو ان الاجتماع خلص بعدة قرارات من بينها دعم مديرية الشؤون العسكرية للأغراض المدنية في وزارة الدفاع لديمومة عملها في مساعدة النازحين ، كما اوعزت الى الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة للعمل مع ممثلية إقليم كوردستان لمتابعة المبالغ المخصصة للنازحين في مخيمات الإقليم والإسراع في صرف تلك المبالغ ، اضافة الى توجيه الفريق المشكل من وزارات ( الهجرة والمهجرين ، الداخلية ، الصحة والعدل ) لتسهيل مهمة إصدار الوثائق والمستمسكات الثبوتية المفقودة للنازحين الساكنين في المخيمات .

هذا ووافق أعضاء اللجنة العليا على تخصيص مساعدات إنسانية وإغاثية للعوائل النازحة في الإقليم والمحافظات غير المنضوية بإقليم جراء العمليات العسكرية والكوارث الطبيعية .

وجرى في الاجتماع تكليف وزارتي الصحة والتربية برفع كشف إلى اللجنة العليا تتضمن المبالغ المطلوبة لتغطية احتياجات النازحين في المخيمات الى جانب موافقة جميع أعضاء اللجنة العليا على زيادة حصص المساعدات الإنسانية للنساء المطلقات والأرامل والنساء المعيلات لعوائلهن و تخويل وزيرة الهجرة والمهجرين على تحديد الكميات المطلوبة وحسب الحاجة .

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة العراقية تؤكد توفير البيئة الآمنة لضمان عودة جميع النازحين) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة العراقية تؤكد توفير البيئة الآمنة لضمان عودة جميع النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).