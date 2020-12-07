يتناول الكتاب مجموعة قصص قصيرة تتناول احداث وشخصيات طريفة وفكاهية، في نفس الوقت لها أهداف رمزية وقد صاغ الكاتب هذه الأحداث بطرق متمكنة وجادة وبعضها ذكريات الكاتب مع تلك الشخوص ، ونجح
في توصيل الفكرةز
بورتريت غلاف الكتاب من عمل الفنان علي المندلاوي، وتصميم الغلاف باسم رسام ، تصاميم المحتوى الداخلي عثمان بيرداود ، طبع الكتاب في إيران ، طهران .
تم طبع 1000 نسخة ، الطبعة الأولى 2020.
رقم الإيداع (92)2020 من قبل مديرية العامة للمكتبات .
وعدد صفحات الكتاب (174) صفحة.
PUKmedia زيد محمود
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