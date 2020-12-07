2020/12/07 | 16:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حديثا كتاب (طريق الدكتور كاكوي الفاقد) تأليف عبد الرحمن فرهادي، رئيس اتحاد كتاب وادباء الكورد فرع أربيل.

يتناول الكتاب مجموعة قصص قصيرة تتناول احداث وشخصيات طريفة وفكاهية، في نفس الوقت لها أهداف رمزية وقد صاغ الكاتب هذه الأحداث بطرق متمكنة وجادة وبعضها ذكريات الكاتب مع تلك الشخوص ، ونجح

في توصيل الفكرةز

بورتريت غلاف الكتاب من عمل الفنان علي المندلاوي، وتصميم الغلاف باسم رسام ، تصاميم المحتوى الداخلي عثمان بيرداود ، طبع الكتاب في إيران ، طهران .

تم طبع 1000 نسخة ، الطبعة الأولى 2020.

رقم الإيداع (92)2020 من قبل مديرية العامة للمكتبات .



وعدد صفحات الكتاب (174) صفحة.

PUKmedia زيد محمود

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