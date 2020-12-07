2020/12/07 | 16:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا العراق: الشفاء “يثور” ويحقق ارتفاعاً على الإصابات… سيكسر حاجز 495 الفاً) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا العراق: الشفاء “يثور” ويحقق ارتفاعاً على الإصابات… سيكسر حاجز 495 الفاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).