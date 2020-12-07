الزمن الطويل بين ترامب وبايدن

2020/12/07 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الأسبوع المنصرم بدت الولايات المتحدة وكأنها دون رئيس.وخلال سبعة أيام زاد عدد الوفيات بسبب جائحة كورونا عن 13000، وتخطى عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات المئة ألف، بينما وصل عدد الإصابات اليومية إلى أكثر من 191 ألف إصابة

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