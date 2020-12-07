هوشيار عبدلله ردا على إغلاق NRT: ​لن تستطيعوا إسكات الأصوات التي تحارب الفساد

2020/12/07 | 16:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دان النائب هوشيار عبدالله، الاثنين، إغلاق قناةNRT ، مؤكدا ان سياسة تكميم الأفواه لم ولن تنجح، مطالبة السلطات في السلیمانیة بالاقرار بفشلها وان تفهم معاناة الناس بدلا من قمعهم وإسكاتهم بالقوة.

وكتب عبدالله، تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (7 كانون الاول 2020) قال فيها: "أدين بشدة إغلاق قناة (NRT) وأحمل المسؤولية للأحزاب في السليمانية وعلى رأسها الاتحاد الوطني وحركة التغيير".

وأكد، ان "سياسة تكميم الأفواه لم ولن تنجح في السليمانية، لن تستطيعوا إسكات الأصوات التي تحارب الفساد.



إغلاق (NRT) محاكاة لنفس اسلوب الحزب الديمقراطي الذي كان أول من أغلق مكاتبها".

وأضاف النائب: "علی السلطات في السلیمانیة أن تعي وتفهم سبب غضب الناس وأن یتعاملوا مع غضبهم بکل مرونة، وأحذر: أي انتهاك لحقوق الانسان وأي عنف أو اعتداء على المتظاهرین سنفضحكم امام الرأي العام العالمي".

واختتم بالقول "عليكم الإقرار بفشلکم وأن تفهموا معاناة الناس بدلا من قمعهم وإسكاتهم بالقوة".

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