الصحة تسجل 1815 اصابة بكورونا و 2158 شفاء و 28 وفاة

2020/12/07 | 16:21 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي اليوم الاثنين:

عدد الإصابات: 1815

عدد حالات الشفاء: 2158

عدد حالات الوفاة: 28

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