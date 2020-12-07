الصحة تسجل 1815 اصابة بكورونا و 2158 شفاء و 28 وفاة


الصحة تسجل 1815 اصابة بكورونا و 2158 شفاء و 28 وفاة
2020/12/07 | 16:21 - المصدر: سفن سكاي
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الموقف الوبائي اليوم الاثنين:

عدد الإصابات: 1815

عدد حالات الشفاء: 2158

عدد حالات الوفاة: 28

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