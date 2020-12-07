الطلبة يصعد للوصافة والميناء يتعثر

2020/12/07 | 16:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صعد فريق الطلبة الى وصافة الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة.

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