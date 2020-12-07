الصحة تسجل 28 وفاة و1815 إصابة جديدة بكورونا

2020/12/07 | 16:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} سجلت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1815 إصابة بينما كانت حالات الشفاء بمعدل 215‪8 حالة.

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