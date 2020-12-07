2020/12/07 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الجمهورية برهم صالح يعقد اجتماعا مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن

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