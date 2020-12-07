الصحة تسجل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2158

2020/12/07 | 16:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال يتابع مراحل إعمار متحف وقبر عمو باباإطلع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، على الأعمال الجارية لإعمار وتأهيل متحف وقبر شيخ المدربين عمو بابا المدفون بحسب وصية الراحل قرب ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

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