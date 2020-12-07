2020/12/07 | 16:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف عراقيون: كردستان لا تزال غير ملتزمة بالاتفاقات مع بغداد بشأن النفط والمنافذ

اكد النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي ، الاثنين، ان حكومة اقليم كردستان لا تزال غير ملتزمة بالاتفاقات التي ابرمت مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن تصدير النفط والمنافذ الحدودية.

وقال خلاطي ان “كردستان لا تزال تصدر النفط بعيدا عن شركة سومو ولم تلتزم بضوابط الشركة”، لافتا الى ان “الاقليم غير ملتزم بالاتفاقات مع بغداد المتعلقة بالمنافذ الحدودية وتصدير النفط”.

واضاف ان “تشريع قانون النفط والغاز امر مهم في حل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد”، مبينا ان “مجلس النواب سيدعم اي حلول لانهاء الازمة بين كردستان والحكومة المركزية”.

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