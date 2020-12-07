أسعار النفط تتراجع 1% مع القلق بشأن الطلب

2020/12/07 | 16:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع عودة مخاوف تراجع الطلب على الخام.

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