العاصمة الجديدة

2020/12/07 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

بغداد الجميلة التي تخنقها الازدحامات

وتغص بالكثافة السكانية الكبيرة التي

ازدادت حتى اكلت مساحاتها الخضراء

وأهلكت بنيتها التحتية المتداعية أصلا

والمصممة لأقل من هذا العدد بكثير.

يسكنه

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