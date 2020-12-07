الدفاع تصدر توضيحا بشأن تصريح احد النواب حول الأرض المجاورة للفرقة الخامسة

2020/12/07 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الدفاع، الاثنين، توضيحا

بشأن تصريح احد النواب حول الأرض

المجاورة للفرقة الخامسة، فيما اشارت

الى انها لم تفرط في اي جزء من املاكها.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، "ردا في اح

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