العراق رسالة قتل مُعلنة

2020/12/07 | 17:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مرويات التاريخ السياسي العراقي الحديث، ثمة حكاية تُسرد حول رسالة غريبة الأطوار، قضى جميع الذين كانوا على علاقة بها حياتهم قتلاً.

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