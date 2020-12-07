تجمع تضامني ‏ امام المكتب الرئيس لقناة NRT بعد اغلاقه من قبل قوة امنية في السليمانية

2020/12/07 | 17:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واخ _ بغداد

نظم مركز ميترو تجمعا تضامنيا امام المكتب الرئيس لقناة NRT في مدينة السليمانية ، بعد اغلاقه من قبل قوة امنية و بقرار من وزارة الثقافة في حكومة اقليم كوردستان.

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