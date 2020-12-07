رئيس الجمهورية يبحث مع سفراء الدول الكبرى سلسلة ملفات (صور)

2020/12/07 | 17:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، على ضرورة حماية سيادة العراق، ودعمه في مواصلة جهوده لمكافحة الإرهاب خلال استقباله سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الامن.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 كانون الأول 2020)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن المعتمدين لدى بغداد، وبحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، وجرى خلال اللقاء التباحث في التطورات الداخلية والإقليمية".

واكد صالح على "ضرورة حماية سيادة العراق ودعم استقراره وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون وحماية أمن واستقرار المواطنين، ودعم البلد في مواصلة جهوده لاستئصال الإرهاب، مع أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة، وإبعاد العراق عن تأثيرات الصراعات الإقليمية".

وشدد على "ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، وتوفير كل الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها المصداقية باعتبارها انتخابات مصيرية، من اجل ان تكون مخرجاتها معبّرة عن إرادة الناخبين بعيدا عن التزوير والتلاعب والضغوط، وضرورة دعم بعثة الأمم المتحدة للعراق في تقديم الدعم والتنسيق للمفوضية المستقلة للانتخابات وتحقيق الاشراف والرقابة المطلوبة من اجل تحقيق النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها".

وقال رئيس الجمهورية إن "العراق يؤكد سعيه في حماية سيادته وتعزيز استقراره، وموقفه الثابت في ضرورة منع التوترات في المنطقة والنأي عن الصراعات، ويرفض بشدة انعكاساتها على امنه واستقراره الداخلي، ويدعم التعاون الإقليمي والدولي لإرساء السلام، والحد من النزاعات التي تعمل على تقويض الاستقرار في المنطقة وتكون ارتداداتها الى الداخل العراقي".

من جانبهم، أكد السفراء "التزام حكوماتهم بدعم امن واستقرار العراق وتعزيز سيادته، وتقديم الدعم اللازم من اجل المساعدة في محاربة الإرهاب، وفي مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد، وتعزيز التعاون الثنائي والمشترك في مختلف المجالات".

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