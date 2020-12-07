صالح يخطر سفراء دول مجلس الامن رفض العراق انعكاس توترات المنطقة على استقراره الداخلي

2020/12/07 | 17:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أخطَرَ رئيس الجمهورية، برهم صالح، سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي لدى بغداد، الاثنين، رفض العراق وبشدة انعكاسات توترات المنطقة على أمن واستقراره الداخلي.

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