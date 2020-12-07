بالفيديو.. العنكوشي يصف تعادل فريقه مع الطلبة بالخسارة.. ويعد بتغييرات قادمة

2020/12/07 | 17:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : الديوانية} وصف رئيس نادي الديوانية، حسين العنكوشي، تعادل فريقه مع نادي الطلبة بالخسارة وحمل حارس المرمى مسؤولية هدف التعادل للطلبة.

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