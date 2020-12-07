رئيس الجمهورية يؤكد موقف العراق الثابت بضرورة منع التوترات في المنطقة

2020/12/07 | 17:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، موقف العراق الثابت بضرورة منع التوترات في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاثنين 7 كانون الأول 2020، سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى بغداد، وبحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، وجرى خلال اللقاء التباحث في التطورات الداخلية والإقليمية"، لافتا إلى أنه "تم التأكيد على ضرورة حماية سيادة العراق ودعم استقراره وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون وحماية أمن واستقرار المواطنين، ودعم البلد في مواصلة جهوده لاستئصال الإرهاب، مع أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة، وإبعاد العراق عن تأثيرات الصراعات الإقليمية".

وأضاف، أن "اللقاء تطرق إلى الانتخابات المقبلة، وجرى التأكيد على ضرورة ضمان نزاهتها، وتوفير كل الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها المصداقية باعتبارها انتخابات مصيرية، من أجل أن تكون مخرجاتها معبّرة عن إرادة الناخبين بعيدا عن التزوير والتلاعب والضغوط، وضرورة دعم بعثة الأمم المتحدة للعراق في تقديم الدعم والتنسيق للمفوضية المستقلة للانتخابات وتحقيق الإشراف والرقابة المطلوبة من أجل تحقيق النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجرائها"، مبينا أن "صالح أكد سعي العراق في حماية سيادته وتعزيز استقراره، وموقفه الثابت في ضرورة منع التوترات في المنطقة والنأي عن الصراعات، ويرفض بشدة انعكاساتها على أمنه واستقراره الداخلي، ويدعم التعاون الإقليمي والدولي لإرساء السلام، والحد من النزاعات التي تعمل على تقويض الاستقرار في المنطقة وتكون ارتداداتها إلى الداخل العراقي".

من جانبهم، أكد السفراء التزام حكوماتهم بـ"دعم أمن واستقرار العراق وتعزيز سيادته، وتقديم الدعم اللازم من أجل المساعدة في محاربة الإرهاب، وفي مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد، وتعزيز التعاون الثنائي والمشترك في مختلف المجالات".

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