الحلبوسي والقصبي يؤكدان ضرورة خلق بيئة استثمارية جاذبة وتنشيط عجلة الاستثمار

2020/12/07 | 18:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، دعم المجلس لتعزيز التعاون وتنشيط عجلة الاستثمار والاقتصاد مع العربية السعودية من خلال التشريعات اللازمة لخلق بيئة استثمارية جاذبة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان ” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الاثنين وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له”، مبينا ان “اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق والتعاون وفقاً لاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقَّعة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري، وبما يحقق المصالح المتبادلة”.

وأكد الحلبوسي أن “المجلس يدعم تعزيز التعاون بين البلدين، وكلَّ ما ينشِّط عجلة الاستثمار والاقتصاد في العراق وتذليل العقبات، من خلال التشريعات اللازمة لخلق بيئة استثمارية جاذبة”.

من جهته، عبَّر الوزير القصبي، عن “رغبة المملكة العربية السعودية بإدامة التواصل والتعاون مع العراق في المجالات كافة”، مشيراً إلى أن “المملكة ستسخِّر كل الجهود من الخبرات والإمكانات لتحقيق نتائج التعاون على أرض الواقع”.

ونقل الوفد السعودي بحسب البيان، تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الشورى السعودي إلى رئيس مجلس النواب، كما حمَّلَ بدوره تحياته لقيادة المملكة وشعبها.

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