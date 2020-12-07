التحقيق في تعاقدات الكهرباء: حجم الانفاق لمدة 14 عاما بلغ 81 مليار دولار

2020/12/07 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة التحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء ان حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام الفين وخمسة ولغاية عام الفين وتسعة عشر بلغ ست وتسعين تريليونا وستمائة وواحد وعشرين مليار دينار عراقي.

ووثقت بيان للجنة التي يتراسها حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، فقدان المبالغ المتبقية لعدد من المشاريع بفارق مليار دولار ومئة وثمانية عشر مليون دولار، كما رصدت استمرار لاستنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية إلى عدد من الشركات الاجنبية والمحلية، حيث بلغ مجموع تلك الضمانات السيادية خمسة مليار دولار باستثناء فوائد الدفع بالآجل.

وأضاف البيان وجود اختلاف بين التخصيصات السنوية لوزارة الكهرباء والمصروفات الفعلية المثبتة في سجلاتها بنحو ثمانية تريليونات ونصف الترليون دينار، وتمت احالة الملف الى هيأة النزاهة.

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